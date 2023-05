Alluvione Emilia - Romagna | dall' Abruzzo donate ore di lavoro

Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: "- ROMAGNA". Per donare dall'estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. foto: ufficio stampa Ducati . tvi/com 26 maggio 2023... commentando l'iniziativa dei dipendenti del 118 dell'Aquila di donare un'ora di lavoro in beneficenza a sostegno della popolazione dell'Romagna colpita dall'. "E' un gesto di ...... che coinvolg Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini, ... "Proprio in questi giorni drammatici, di fronte agli effetti di un'senza precedenti che ha ...

Alluvione in Emilia Romagna, diretta 26 maggio 2023: il 24 giugno al Campovolo di Reggio Emilia il concerto 'Italia ... il Resto del Carlino

Negli ultimi giorni sono circolate alcune teorie del complotto sulla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e immagini deepfake del presidente Stefano Bonaccini. Non c'è niente di vero ...“Noi, cavalieri dell'Emilia Romagna, siamo vicini alle vittime dell'alluvione che ha colpito la nostra terra”. Recita così lo striscione portato a Piazza di Siena dalla squadra giovanile dell'Emilia ...