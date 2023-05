Alluvione Emilia Romagna | ancora allerta rossa Meloni frena su commissario

Così, per far capire che se l'albero cade la foresta non può crescere e che l'in Romagna ... Ora la paura è per la siccità: il Cer, il grande canale artificiale da cui l'Romagna prende ...... Ursula von der Leyen, nel corso del punto stampa congiunto con la premier Giorgia Meloni a Bologna dopo la visita in elicottero nelle zone colpite dall'in- Romagna. "Sono rimasta ...Un secondo Decretocon i fondi UE A questo primo decreto per l'- Romagna farà seguito un secondo provvedimento nelle prossime settimane, dopo l'autorizzazione UE all'impiego di ...

Alluvione, von der Leyen: “L'Europa è con voi”. Meloni: “Dall'Ue segnali concreti” Sky Tg24

I dettagli sulla cassa integrazione speciale prevista per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna dal Ministro del lavoro e dal direttore vicario INPS In arrivo entro giugno ...66 del 24 maggio 2023, all’unanimità, ha espresso la volontà di sostenere la raccolta fondi “Per i nostri sindaci e le nostre comunità” avviata da ANCI in favore dei territori dell’Emilia Romagna ...