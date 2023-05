Alluvione Emilia-Romagna | al via la vaccinazione antitetanica a Conselice | code alla Casa della Salute per l’allerta igienico-sanitaria – Video

Romagna, le auto elettriche e ibride colpite dall'vanno messe in quarantena per precauzione. Potrebbero incendiarsi. Leggi anche/, rider va a spalare fango e il titolare lo ...'Mi ha detto: 'Mamma non fa niente per il compleanno' - racconta all'AGI la mamma Katiuscia Maranini di Alfonsine - io e la mia bimba abbiamo compiuto gli anni durante l', lei il 18 maggio, ...Una delle immagini più simboliche dell' che ha devastato molti territori dell' , sono le colline di rifiuti accatastati lungo le strade dei centri più colpiti: come Faenza, Castel Bolognese, Cesena, ...

Alluvione in Emilia: 15 giorni di quarantena per auto elettriche e ibride La Gazzetta dello Sport

le Istituzioni locali e la comunità dell’Emilia-Romagna”. Per consentire a tutti di contribuire a iniziative che possano mitigare il disagio della popolazione colpita dall’alluvione, Sisal metterà ...Negli ultimi giorni sono circolate alcune teorie del complotto sulla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e immagini deepfake del presidente Stefano Bonaccini. Non c'è niente di vero ...