(Di venerdì 26 maggio 2023) Proseguono non-stop le operazioni per drenare l’daidie indirizzarlai corsi d’artificiali per consentire il deflussoil. Qui siamo nella zona nord della città. Sono indiverse, tra cui due portate dai vigili del fuoco della provincia di Bolzano. Si trattada 12.000 litri al secondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'accorato intervento del governatore dell'Romagna a Piazza Pulita. Il tema è anche la nomina a commissario per l'emergenza e ricostruzione post. "Adesso siamo nell'emergenza e poi verrà il tempo della ricostruzione.

E' stata messa all'asta, con il ricavato destinato alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, la maglia rosa dei dieci anni dall'impresa con la quale Vincenzo Nibali mise il sigillo al suo primo Giro d'Ita ...Alluvione Emilia Romagna, a Ravenna molte idrovore in azione: si continua a pompare acqua dai canali per farla defluire verso il mare ...