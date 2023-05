Alluvione E Romagna | Salvini “Si corre per riaprire strade e ferrovie”

(Di venerdì 26 maggio 2023) CATANIA (ITALPRESS) – “Domenica sarò a Bologna e poi in terra di, spero di potere, autonei prossimi giorni. La riapertura era prevista per il ponte del 2 giugno, se riusciamo faremo prima. Stiamondo per riuscire a fare tutto in fretta e a trovare altri soldi: sindaci e imprenditori hanno bisogno di fondi subito”. Così il ministro e leader della Lega, Matteo, a Catania per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le amministrative. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Aiuti alle popolazioni dell'Emilia, continua la raccolta di beni da parte della Provincia . Le imprese del territorio interessate alla donazione/offerta di beni di prima necessità possono far pervenire alla Provincia di ...'Non sono state settimane rilassanti', ammette la presidente del Consiglio impegnata su più fronti: 'dai danni immensi provocati dall'in(ieri ha accompagnato la presidente della ...

Consèlice è un comune incastonato tra le province di Ravenna, di cui fa parte, Ferrara e Bologna. Ma è soprattutto un paese ...Il bollettino di Arpea e Protezione civile dispone in Emilia-Romagna l'allerta rossa per rischio idraulico anche per il 27 maggio e allerta gialla con forti temporali ...