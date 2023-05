Alluvione | c’è una convitata di pietra | è Elly Schlein | tanto ingombrante quanto invisibile

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’in Emilia-Romagna ha sconvolto le comunità colpite portandosi via esistenze, case, luoghi di lavoro, strade, tante strutture della vita collettiva. Un disastro atteso, ma inaspettato nella sua eccezionale intensità che lascia un triste consólo: poteva finire peggio nella perdita di vite umane. Sono 15 ma potevano essere di più. Il lutto nazionale proclamato dal governo ora chiude la fase del soccorso immediato. Apre quella della compiuta stima dei danni e del ricostruire. L’esecutivo è stato subito in campo ed è sul pezzo, come oggi si dice, con tutte le articolazioni e competenze dello Stato: tutte pronte anche se troppe; ma questo é problema avvistato, con soluzioni pensate. Il governo c’è e ci sarà Nessuno lo nega: il governo c’è stato, c’è; ci sarà con interventi varati con tempestività e stanziamenti importanti: due miliardi già programmati, non sono ...