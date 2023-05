Alluvione a Celzi | il day after del sito irpino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSe stessimo parlando di cinematografia, il titolo sarebbe “l’alba del giorno dopo” ma, purtroppo, non c’è nessuna finzione ma solo realtà. Stiamo parlando dell’che ha colpito nella giornata di ieri la frazione di, nel comunedi Forino. Zona da sempre riconosciuta dagli esperti a rischio idrogeologico per via della posizione geografica in cui si trova. Sono oltre 20 anni che gli abitanti lottano contro tali problematiche che, nella giornata di ieri, oltre agli ingenti danni causati dall’acqua (leggi qui), si è registrata anche una vittima (leggi qui). Questa mattina siamo stati sul posto per monitorare la situazione da vicino e lo scenario non era incoraggiante. I vigili del fuoco, tutta la notte, hanno aiutato alcuni abitanti ad eliminare l’acqua, la quale mescolatasi con il fango ha ...