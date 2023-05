Allerta rossa | miliardi di utenti smartphone in pericolo | cancellate quest’app

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 26 maggio 2023) Scatta l’per quanto riguarda la sicurezza sugliè potenzialmente dannosa e va subito cancellata. Ecco qual è. I nostrisono dei contenitori ormai enormi e pieni zeppi di nostre informazioni personali. Sui nostri dispositivi passa davvero di tutto: dalle foto personali, ai documenti di lavoro, a dati sensibili come informazioni sanitarie, o di banca, e chi più ne ha più ne metta. E quindi se il nostrovenisse in qualche modo intercettato, e se qualche malintenzionato avesse accesso ai nostri dati, potrebbe essere un bel problema. Ecco perché la privacy e la sicurezza sono fondamentali per i produttori didannosa! – ilovetrading.itLa ...