Allerta rossa | dove si rischia e perché | meteo | un fine settimana da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il maltempo non dà tregua all'Emilia-Romagna. Sabato 27 maggio è stata nuovamente annunciata l'nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. "Nelle prime ore della giornata del 27 maggio - fa sapere la Protezione civile - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura". Il timore è quello dei "possibili e localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti". Ma non solo,"permangono condizioni di criticità idraulicanella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo ...