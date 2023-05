Allegri potrebbe accettare una risoluzione consensuale del contratto con la Juventus Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sul futuro diallacontinuano a circolare diverse indiscrezioni. Le parole dopo Empoli avevano un sapore amaro, quasi di rassegnazione. Da lì le diverse teorie, più o meno fondate, sulle frizioni con la dirigenza per la nomina del nuovo dirigente sportivo e sul rapporto con lo spogliatoio. Nonostante tutto peròsembra ben saldo sulla panchina bianconera, per sua volontà e anche per quella della società. La stanchezza però è evidente, in lui e nei giocatori e per rimanere Massimiliano vuole garanzia. Quali siano di preciso non è dato saperlo.prova a fare ordine: “Il tecnico comprende di non essere più centrale come prima nell’iter decisionale del club. Ha vissuto con fastidio che la scelta sia ricaduta a sorpresa su Cristiano Giuntoli, l’unico nome sul quale non sarebbe stato coinvolto ...