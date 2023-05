La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al 457esimo giorno . In gran parte dell'Ucraina ha rimbombato per l'ennesima volta il suono dell'. Nel frattempo gli Usa hanno rinnovato il loro aiuto a favore di Kiev, annunciando che stanzieranno altri 300 milioni di dollari per fornire all'esercito di Zelensky lanciarazzi terra - ...Sono state colpite diverse località, l'segnalato in 11 regioni, e anche le città di Kiev e Dnipro. Intanto si muove la diplomazia. Oggi a Mosca arriva l 'inviato cinese Li mentre il ...26 mag 05:36 Ucraina,in 11 regioni: esplosioni a Dnipro Almeno quattro esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella ...

Ucraina: allarme aereo in 11 regioni, esplosioni a Dnipro - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 457. Nella notte allarme aereo in 11 regioni, esplosioni a Dnipro. I servizi segreti ucraini dicono che "il nostro obiettivo principale è consegnare Putin al trib ...Esplosioni stanotte nell’oblast ucraino di Dnepropetrovsk e in particolare a Dnipro. Allarme antiaereo in altre 11 regioni, compresa quella di Kiev. Esplosioni anche nella città russa di Krasnodar, ...