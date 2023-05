Alessandro Cerioni | dottorando a Milano | «Vivo in 9 mq a 650 euro | ma non rinuncio al mio sogno»

(Di venerdì 26 maggio 2023) JESI «in nove metri quadrati pagando 650al mese, utenze escluse. E pensate che la doccia si trova proprio sopra il water. Oggi la situazione degli studenti è questa, in...

JESI «Vivo in nove metri quadrati pagando 650 euro al mese, utenze escluse. E pensate che la doccia si trova proprio sopra il water. Oggi la situazione degli studenti è questa, ...Milano, 24enne con due lauree in fisica e un dottorato al Politecnico rilancia il tema del caro affitti in città ...