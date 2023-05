Alessandro Basciano si fa un nuovo tatuaggio dedicato alla figlia | la gaffe è incredibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Molti genitori emozionati per la nascita dei propri figli spesso decidono di tatuarsi in loro onore qualcosa che li rappresenti. E anche i vip non fanno eccezione. A pochi giorni di distanza dbufera che ha travolto Sophie Codegoni, la famigliatorna al centro dell’attenzione, questa volta per un errore di. L’ex gieffino, infatti, ha mostrato in una story ilpiccola. La? Ha sbagliato a scrivere Céline Blue: il secondo nome non è ha la lettera maiuscola che spetta ai nomi propri, ma è tutto scritto in minuscolo. Ignaro è se il tatuatore abbia notato lo sbaglio o se abbia semplicemente eseguito il lavoro richiesto senza fare commenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.