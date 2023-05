Alberto Zaccheroni torna a parlare del suo incidente domestico | ecco come sta oggi

ha rischiato la vita a causa dell'incidente avvenuto nella sua casa di Cesenatico lo scorso 10 febbraio. L'ex allenatore è stato ricoverato fino al 22 aprile e ha compiuto 70 anni ...: 'Ho perso due diottrie, non ho più la patente'a febbraio è stato ricoverato in rianimazione dopo un incidente domestico. Il racconto dell'ex allenatore di Milan , Inter e Juventus sull'accaduto mette i brividi: 'Sono vivo per ...Le parole di, ex allenatore, sull'incidente che ha avuto negli scorsi mesi. Tutti i dettagli, ex allenatore di Serie A, ha parlato al Corriere della Sera. PAROLE - "Sono vivo ...

Zaccheroni, le condizioni oggi: «Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra: ho rischiato la vita» Corriere della Sera

Alberto Zaccheroni rivive l’incidente domestico che lo scorso 10 febbraio ha rischiato di costargli la vita: in un’intervista al Corriere della Sera l’ex allenatore di Milan, Inter e Juventus ha ..."Ero in un lago di sangue, con un occhio fuori dall’orbita": Zaccheroni racconta per la prima volta l'incidente. "Sono vivo per miracolo" ...