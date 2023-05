Alberto Zaccheroni | la caduta | il coma e il deficit di memoria | «Sono vivo per miracolo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’allenatoreè stato ricoverato in rianimazione a febbraio. Un trauma cranico in seguito a un incidente domestico, ma anche un. Ora ha undia breve. Non ha riconosciuto neanche l’ospedale in cui era ricoverato. E ha perso due diottrie. Ma adesso, dice in un’intervista al Corriere della Sera, sta meglio: «Mi ha trovato mia moglie Fulvia faccia a terra. Dice che ero in un lago di sangue, con la faccia a terra e un occhio fuori dall’orbita.per». Fulvia era al piano terra a Cesenatico. Lui stava forse scendendo dalle scale ed è scivolato: «ruzzolato per otto o dieci gradini. Lei è accorsa quando ha sentito le urla. Avevo battuto la testa, può immaginare quanto spavento», ...