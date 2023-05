Alberto Stasi lavora fuori dal carcere | fa il contabile e da 4 mesi esce ogni giorno

(Di venerdì 26 maggio 2023) Da quattrodaldi Bollate per andare are come. Il 39enne, che dal dicembre 2015 è recluso per scontare la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), è stato ammesso dal tribunale di sorveglianza di Milano al lavoro esterno. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Alberto Stasi: il lavoro fuori dal carcere e i 700 mila euro da liquidare alla famiglia di Chiara Poggi Open

