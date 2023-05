Alberto Stasi | il lavoro fuori dal carcere e i 700 mila euro da liquidare alla famiglia di Chiara Poggi

(Di venerdì 26 maggio 2023)esce ogni giorno daldi Bollati da quattro mesi per andare a lavorare. Condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzatail 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia di Pavia, dal 24 gennaio il 39enne è stato ammesso dal tribunale di sorveglianza alesterno. La sua avvocata Giada Bocellari aveva proposto reclamo contro il primo rigetto del giudice, che risale all’ottobre 2022.svolge mansioni contabili e amministrative e ha prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro. Può utilizzare solo alcuni mezzi di trasporto e fare solo certi percorsi. Per non sfuggire ai controlli. I benefici e le pene Il Corriere della Sera scrive oggi che ilesterno è un beneficio che ogni detenuto può ricevere ...

