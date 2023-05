Alberto Stasi esce ogni giorno dal carcere | ammesso al lavoro esterno da quattro mesi

(Di venerdì 26 maggio 2023)è statodal tribunale di sorveglianza di Milano al. Il 39enne, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, compiuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, nel Pavese,dalper andare a lavorare e poi fa rientro nell’istituto penitenziario di Bollate., indal dicembre di otto anni fa, svolge mansioni contabili e amministrative e, come spiega il Corriere della Sera, ha ottenuto il beneficio con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto utilizzabili, sugli itinerari dai quali non discostarsi e sui controlli. Nel 2015 la condanna definitiva per, dopo ...

esce tutti i giorni dal carcere di Bollate, dove si trova dal 2015, per andare a lavorare e poi rientra. Il 24 gennaio, il 39enne condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata ...Omicidio Poggi,e la libertà vigilata già nel 2025da quattro mesi, nonostante una condanna a 16 anni per omicidio, esce regolarmente ogni giorno dal carcere per andare a lavorare . L'uomo ...esce ogni giorno dal carcere di Bollati da quattro mesi per andare a lavorare. Condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia ...

Alberto Stasi, un lavoro fuori dal carcere: esce dal carcere ogni giorno, fa il contabile. L'impegno: risarcire 700 mila euro Corriere Milano

Da quattro mesi Alberto Stasi, dal dicembre 2015 in carcere a Bollate per scontare la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), esce ogni ...Stasi svolge mansioni contabili e amministrative, con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto utilizzabili, sugli itinerari dai quali non discostarsi e ...