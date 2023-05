Alberghi | società e ristoranti | così la ‘ndrangheta ripuliva i soldi a Roma e ai Castelli

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Nella giornata odierna gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura dihanno dato esecuzione a un decreto di confisca di beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di– Sezione Misure di Prevenzione, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, nei confronti di 2 soggetti inseriti in pericolosissimi contesti di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, operanti nel mandamento tirrenico, facenti capo a una nota famiglia di Gioia Tauro. L’odierna attività, definita “Operazione Ragnatela”, costituisce il risultato della costante ed incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata, tesa al recupero dei patrimoni illecitamente accumulati, svolta, nell’ambito delle prerogative del Questore, dagli specialisti della Divisione Anticrimine. Le ...

