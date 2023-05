Al via la collaborazione tra la SSML Internazionale e l’Ordine degli Infermieri di Benevento

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la sede dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “” di, è stata firmata una convenzione tradie lache apre nuove prospettive per la formazione e l’aggiornamento professionale. L’accordo è stato sottoscritto dalla Direttrice della– la professoressa Gisella Maiello e dal Presidente deldi– il dottor Massimo Procaccini. Attraverso questa, lasi impegna ad offrire corsi ...

... partendo dal suo ultimo libro Cronache dal Paradiso, dialogherà con Elena Loewenthal direttore del Circolo dei Lettori (evento incon la Fondazione Circolo dei lettori di Torino ) . ...Nell'area di parcheggio diGaggetto sarà possibile partecipare a delle sessioni di guida sicura, organizzate da Kawasaki incon la Scuola Corsetti. Gli appassionati di sport ...Il 15 giugno , alle 21.30, il protagonista sarà Saverio La Ruina condel popolo , il racconto ... Il progetto è il frutto dellacon Le Canaglie, gruppo nato nel 2013 a Mantova, ...

XXXCompetenze digitali, via alla collaborazione Italtel-Università di ... CorCom

L’ambasciata del Regno del Marocco in collaborazione con la Galleria Anna Marra organizza a Roma una mostra d’arte contemporanea “Memory of Flames” della giovane artista marocchina Khadija Jayi, dal 6 ...Neuralink di Elon Musk potrà testare la sua interfaccia cerebrale nei cervelli umani. L'FDA infatti ha dato il via libera.