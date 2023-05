Al Teatro San Luca “Per di qua passa l’umanità”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Stasera alle ore 21:00 alSandi Pozzuoli (Arco Felice) va in scena lo spettacolo “Per di qua”. I monologhi che si susseguiranno sono tratti dal libro “monologhi in cerca d’attore“. In scena gli attori Andrea Fazio (anche autore dei testi) Maria Vona (anche cantante) e Alberto Costagliola (violino). Regia a Il Blog di Giò.

Teatro San Carlo di Napoli verso lo sciopero: a rischio il terzo spettacolo ilmattino.it

Si ricomincia da tre. Tre volte sciopero in 8 giorni, ma oggi i lavoratori del San Carlo riescono nell'impresa, sin qui incompiuta, di impedire che nel teatro si alzi il sipario. Ieri sera è infatti g ...Curioso destino, quello del «Don Chisciotte»: l’opera comica, che andrà in scena a Parigi, viene rimandata a data da destinarsi nel lirico di Napoli. A meno di 24 ore, ...