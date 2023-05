Al Festival del Giallo il debutto di Ines | nuova casa editrice napoletana

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nell’ambito deldeldomenica 28 maggio, alle ore 17, presso la Sala Cinema dell’Istituto Francese (via Crispi 86 – Napoli), presentazione de “I delitti della Rue Morgue” di Edgar Allan Poe. Il libro, che segna la nascita dellaEditore, è l’opera fondativa della letteratura noir, racchiudendone tutti gli archetipi. Intervengono l’editore Fabrizio Matarazzo, il direttore editoriale Diego Nuzzo, la grafica Clelia LeBouef, il direttore creativo Alessandro Leone. Reading dell’attore Alessandro Incerto. Modera Francesco Bellofatto, giornalista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il top manager italiano ha spiegato il suo punto di vista aldell'Economia di Trento, premettendo che ' l'industria europea dell'auto da più di 100 anni è la migliorepianeta '. Ma ...Ideato nel 1987, questo momento della Biker Fest International risulta il contestsettore più ... Tenendo presenti il motto "Welcome Bikers" e lo slogan "Rally - Race - Rock", gli ...... criticando con forza questo nuovo regolamento: "Stiamo cercando di dribblare regolamentazioni che consideriamo non opportune e non proporzionali " le sue parole, nel corsodell'Economia ...

Festival di Cannes 2023, i voti ai look sul red carpet con Heidi Klum e Juliette Binoche Sky Tg24

Artisti straordinari si esibiranno sul palco dell’Arena del Castello Carrarese di Este (PD) dal 29 giugno al 15 luglio all’interno della terza edizione di EsteEstate Festival."Sommersi Salvati" è il tema dell'edizione 2023 di "38° Parallelo - tra libri e cantine", il festival di saggistica ideato e diretto da Giuseppe Prode che animerà la Città di Marsala dal 25 al 28 magg ...