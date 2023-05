Ahsoka | Temuera Morrison interpreterà il Capitano Rex

(Di venerdì 26 maggio 2023) Da Boba Fett alRex: nuovo ruolo di primo piano per l'attoreall'interno del mondo di Star Wars. Nuovo ingresso nel cast di, serie TV di Star Wars incentrata sul personaggio apparso negli show animati, Clone Wars e Rebels, e poi in live action in The Mandalorian., noto per aver interpretato Boba Fett, è stato scelto per vestire i panni delRex. Rex esono stati personaggi centrali delle serie animate e i fan di Star Wars hanno a lungo chiesto di poter vedere anche ilin live action. In attesa di conferme da parte di Lucasfilm,dovrebbe arrivare in streaming il 31 agosto. Il primo trailer era stato mostrato in …

Secondo quanto riportato da One Take News,Morrison interpreterà il ruolo del Capitano Rex nella serie, con protagonista il personaggio interpretato da Rosario Dawson . Morrison esordirà nei panni del personaggio anche se non è ...... dopo la conclusione della serie spin - off con protagonistaMorrison. La terza stagione di ... The Book of Boba Fett e del prossimo show Disney+,. In una precedente intervista, Filoni ...: Il primo trailer:: Il primo trailer della serie Star Wars di Disney+ - HD Star Wars: ... La prima, che ha seguito il leggendario cacciatore di taglie, interpretato daMorrison , e ...

Ahsoka: Temuera Morrison comparirà nel ruolo del Capitano Rex nella serie Star Wars Everyeye Serie TV

Temuera Morrison no interpretará al cazarrecompensas en esta ocasión, sino a otro personaje muy querido por los fans de The Clone Wars.Mentre non sappiamo se il suo Boba Fett farà capolino, intanto è stato confermato che Morrison sarà il Capitano Rex nella serie in arrivo.