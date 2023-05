(Di venerdì 26 maggio 2023) Escluse. Discriminate. Segregate. La vita delle donne e delle bambine in è scandita dai divieti. “Le gravi limitazioni e l’illegale repressione dei loro diritti da parte dei talebani in devono essere indagate come possibili crimini di diritto internazionale, tra i quali il crimine contro l’umanità di persecuzione di genere”. A dichiararlo sono Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi, in un rapporto intitolato “La guerra dei talebani contro le donne: il crimine contro l’umanità di persecuzione di genere in ”. Il rapporto- spiega il comunicato- contiene una dettagliata analisi giuridica delle drastiche limitazioni imposte dai talebani nei confronti delle donne e delle ragazze afgane che, insieme all’imprigionamento, alle sparizioni forzate, alle torture e ai maltrattamenti, potrebbero costituire il crimine contro l’umanità di persecuzione di genere, ai sensi ...

Afghanistan: indagare i talebani per il crimine contro l’umanità di persecuzione di genere Amnesty International

Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi pubblicano un nuovo rapporto di denuncia, chiedendo l'intervento della Corte penale internazionale