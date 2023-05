(Di venerdì 26 maggio 2023) Escluse. Discriminate. Segregate. La vita dellee delleinè scandita dai divieti. “Le gravi limitazioni e l’illegaledei loro diritti da parte dei talebani devono essere indagate come possibili violazioni di diritto internazionale”. A dichiararlo sono Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi, in un rapporto intitolato “La guerra dei talebanile: ildi persecuzione di genere in” e riferito al periodo agosto 2021 – gennaio 2023. La persecuzione di genere Le afghane sono sottoposte a costanti limitazioni e violenzeUn’analisi giuridica dettagliata delle terribili condizioni imposte dagli integralisti islamici ...

Afghanistan, la repressione di donne e bambine un crimine contro l'umanità 26 Maggio 2023 Luce

