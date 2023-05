AEW | Double or Nothing disponibile anche su Youtube in Italia

(Di venerdì 26 maggio 2023)orchiuderà il ricco weekend di wrestling che ci attende questa domenica. Uno dei maggiori show AEW dell’anno, oltre alle consuete coperture su Fite.tv e Sky Sport Primafila, saràsu, alla cifra di 18,99 €. Nonostante l’esborso sia quasi il doppio rispetto a quello della pay tv (che lo offre a 9,99 €) ed in linea con il servizio streaming dedicato agli sport da combattimento (19,99€), la possibilità di vederlo senza parabola e comodamente su qualsiasi device potrebbe allettare qualche fan e portarlo all’acquisto del PPV. C’è inoltre da sottolineare la possibilità che questa scelta della AEW sia “un messaggio” agli esponenti di Sky Sport, in vista di una possibile trattativa per la trasmissione del nuovo show settimanale, Collision, al debutto tra meno di ...

AEW: Double or Nothing disponibile anche su Youtube! Messaggio a Sky Sport di Tony Khan Zona Wrestling

Double or Nothing chiuderà il ricco weekend di wrestling che ci attende questa domenica. Uno dei maggiori show AEW dell'anno, oltre alle consuete coperture su Fite.tv e Sky Sport Primafila, sarà dispo ...