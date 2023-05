AEW | Diversi wrestler non potranno apparire a Forbidden Door | ecco il motivo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 maggio 2023) La seconda edizione di, PPV targato AEW che ha come tema scontri tra wrestlr provenienti da diverse federazioni, si svolgerà il mese prossimo. Come riportato però dalla newsletter del Wrestling Observer, diverse star nonprendere parte allo show, per gli stessi motivi che glielo hanno impedito lo scorso anno, ovvero la stretta relazione tra NJPW e CMLL. Andiamo a vedere i dettagli. “I Lucha Brothers e molti altri” Come ben sappiamo la CMLL e la AAA sono le due federazioni di punta della lucha libre messicana, e tra loro vi è una rivalità piuttosto accesa. Proprio per questo la AAA, esattamente come lo scorso anno, impedirà a lottatori legati alla federazione di prendere parte a, PPV in cui la NJPW, federazione che ha una relazione molto stretta con la ...