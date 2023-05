Adani | “Guardiola non regala complimenti | ad Allegri non li ha fatti”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 26 maggio 2023) Consueto appuntamento con la Bobo Tv al venerdì sera e solita frecciatina dialla Juventus di Massimiliano. Parlando di Pepe la sua umiltà nel citare spesso altri allenatori come punti di riferimento e fonti di ispirazione, non è mancata la citazione dell’ex difensore alla compagine bianconera. Oggetto del contendere le prestazioni in Champions League dei bianconeri, usciti nella fase a gironi del torneo.: “non” Queste le parole rilasciate da Lelealla BOBO TV:non, lo ha detto al Brighton all’Inter, ma ad esempio non gli ho sentito farealla Juventus di. ...