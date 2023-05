Accordo Ue - Pfizer per ridurre le dosi dei vaccini contro il Covid - 19

Le tappe che hanno portato all'- Il 20 maggio 2021, la Commissione europea, in collaborazione e per conto degli Stati membri, aveva firmato un terzo contratto con BioNTech -per l'acquisto di 900 milioni di dosi di ...BRUXELLES - L'Unione europea e BioNTech -hanno concluso unper ridurre il numero di consegne dei vaccini contro il Covid pattuite nel terzo contratto di acquisto siglato tra le due parti nel 2021, durante la pandemia. Le dosi ......con e per conto degli stati Ue attraverso l'Autorita' per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) e gli sviluppatori di vaccini BioNTech -, hanno raggiunto unper ...

Unione europea della salute: la Commissione raggiunge un ... Rappresentanza in Italia della Commissione europea

BRUXELLES - L'Unione europea e BioNTech-Pfizer hanno concluso un accordo per ridurre il numero di consegne dei vaccini contro il Covid pattuite nel terzo contratto di acquisto siglato tra le due parti ...D'altra parte l'Oms ha dichiarato conclusa la pandemia. L'Unione europea e BioNTech-Pfizer hanno concluso un accordo per ridurre il numero di consegne dei vaccini contro il Covid pattuite nel terzo ...