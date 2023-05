Accadde oggi | 26 maggio | da Zigoni a Rivellino

(Di venerdì 26 maggio 2023) 26: daCalcio e pistole: un connubio che sembra appartenere esclusivamente alla Lazio di Maestrelli. Ma un arma l’aveva anche Gianfranzo, il ‘Cavallo pazzo’ di Oderzo che il 261963 siglava la prima rete. Con la maglia della Juventus, nella stessa partita dell’ultimo gol con la casacca della Vecchia Signora di Armando Miranda. Quella domenica avvenne l’explicit realizzativo di Gian Paolo Menichelli con la Roma. Ed esattamente sessant’anni fa Giovanni Molino e Rosariodel Napoli disputavano l’ultimo match in Serie A. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

La montagna più alta del mondo aveva già beffato varie grandi spedizioni e un paio di prove in solitaria. Ma nei primi anni Cinquanta i tempi erano maturi. Alle 11.30 del 29 maggio 1953, ...1959: Nasce a Londra, UK, Mel Gaynor, batterista dei Simple Minds. Avanti TAGS 29 maggio , Jeff Buckley , Noel Gallagher La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...Coppi vince il Giro d'Italia con 4 minuti di vantaggio, primo uomo a scalare l'Everest, terremoto in Veneto. 1176 - Le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di ...

Accadde oggi - Mourinho: "Impossibile acquistare De Rossi, lui e Totti sono la Roma". Bruno Conti:... Voce Giallo Rossa

Ha il sapore di una spedizione punitiva quanto accaduto a un 17enne preso di mira da due coetanei. Sull’episodio, da chiarire, indaga ora la polizia ...Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze – Modena e conquista la sua prima maglia rosa: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...