Abiti in maglia | il knit dress è il capo di tendenza per tutte le stagioni

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 26 maggio 2023) Life&People.it Si chiamanoe sono il trend per eccellenza della bella stagione, e non solo. Gliinsi aggiudicano a mani basse il podio tra i look più in voga per la Primavera-Estate 2023. Freschezza e comodità si uniscono a quella sensazione effortless impagabile, che permette di ottenere un aspetto chich. Qualsiasi varietà di tessuto, forma e colore, sono l’outfit giusto per risaltare la propria silhouette in qualsiasi occasione. Il ritorno della maglieria Che la moda stia cambiando, è cosa nota a tutti. Non ci si accontenta più delrealizzato in materiali low quality. L’occhio del consumatore si è fatto più critico, più attento, così come la sua sensibilità verso la scelta dei tessuti; ed è in questo contesto che la maglieria è tornata a destare curiosità ed ...