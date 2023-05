A Monte Carlo Hamilton smonta la bufala del suo futuro in Ferrari

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lewis ha chiuso definitivamente la porta allache, da parte sua, assicura di non aver mai neppure cercato di aprire. Oggi prove libere a

Fu realizzato daSada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l'architetto più amato della ...maggio un trekking che conduce tra i boschi e laghi della cima più alta dei Nebrodi Raggiungiamo...Elisabetta Gregoraci, perché l'abito sfoggiato aè diventato virale La showgirl ha scelto un look total black dalla scollatura profonda e generosa. Dividendo i follower di Concetta Desando E lisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé. ...da, Monaco Il Gran Premio di Monaco per Charles Leclerc è sempre stato un tabù. Il pilota della Ferrari vorrebbe tanto spezzare la maledizione della sua gara di casa, e negli ultimi anni ...

Il Mondiale riparte dal Principato dopo la gara di Imola annullata la scorsa settimana a causa dell'alluvione. Si corre lungo le strade di "casa Leclerc" con una Ferrari che spera in un colpo grosso ...Il driver originario di Marineo ha centrato la sua seconda pole position stagionale dopo quella realizzata a Sakhir in Bahrain nella prova inaugurale. Nel gruppo B ha staccato il tempo di 1'23"278. Or ...