A Campovolo Italia Loves Romagna | il concertone per raccogliere fondi per gli alluvionati

(Di venerdì 26 maggio 2023) Leggi Anche Nek scende in campo e spala il fango in Emiliacantando 'Laura non c'è': 'L'unione fa la forza' Leggi Anche Laura Pausini, i genitori spalano il fango: 'L'esempio di una vita' La ...

La musica italiana si unisce per aiutare concretamente la Romagna e i suoi abitanti. Lo fa undici anni dopo 'Loves Emilia', il prossimo 24 giugno, presso la RCF Arena di Reggio Emilia si terrà Loves Romagna, "un grande concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla Romagna".

Mazzi: "Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna".realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate si chiamerà "Italia Loves Romagna" e si terrà sabato 24 giugno nell'arena spettacoli al Campovolo di Reggio Emilia. Appello: venite in vacanza in ...