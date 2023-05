500 Miglia Indianapolis 2023 | il Team Penske prova di tornare a vincere | Andretti | Ganassi e McLaren all’attacco

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo le qualifiche di domenica, tutto è pronto adper la 107a edizione dell’Indy500, l’appuntamento più importante e famoso del NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla green flag di una sfida unica, una manifestazione che può veramente cambiare la carriera di un pilota. 33 auto sono attese come da tradizione ai nastri di partenza, come sempre l’appuntamento che ci apprestiamo a vivere si tiene in occasione del week-end del ‘Memorial Day’. Gli USA ricordano i caduti delle guerre, il motorsport si prepara per scoprire chi seguirà nell’albo d’oro lo scandinavo Marcus Ericsson che ovviamente tenterà di confermarsi al vertice nel catino che sorge nella nota località che sorge nello Stato dell’Indiana. La tappa che ci apprestiamo a vivere è la sesta del campionato, attualmente sono ben cinque i vincitori differenti da St. Petersburg ad oggi. Il già citato ...