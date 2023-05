361CronacaFlash | le brevi di 361 Magazine di venerdì 26 maggio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le news di cronaca di262023 Milano – Aggressione di un clochard nella notte in via Cesare Correnti Nella notte un clochard è stato accoltellato. Il 18enne, vittima dell’aggressione, è di origini egiziane ed è stato rapinato del suo cellulare. Lo hanno aggredito in tre. Gli aggressori sarebbero di origini italiane. La vittima, che è stata trasportata all’ospedale San Paolo, è stata ferita al gluteo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. É accaduto intorno alle 2 di notte in via Cesare Correnti. Lecco – Scomparso maresciallo dei carabiniere che si occupò della strage di Erba Non si ha ancora nessuna traccia del maresciallo dei carabinieri scomparso da mercoledì sera. Le ricerche dei militari da ieri mattina sono nella zona del fiume Lambro. L’uomo, di 56 anni, comandante di una stazione della Brianza lecchese, si era allontanato da casa ...