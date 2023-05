24h di Le Mans | cent’anni di gare | la stessa emozione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) di Francesco Svelto (www.f1sport.it) Per chi la segue per davvero la prima volta può sembrare qualcosa di anacronistico, passato, irreale. O semplicemente strano. Avere la velleità di vincere una corsa girando per 24 ore intere, senza sosta, su una pista – tecnica e bellissima – e portare l’auto al traguardo il più avanti possibile è certamente un concetto che cozza coi tempi moderni. Eppure dietro c’è tanto da raccontare, ci sono storie di sfide, di auto, di tecnologie. Ma soprattutto storie di uomini, di equipaggi, di intrecci, di emozioni senza pari che solo questa gara, la più importante dele globo sul fronte motorsport, è in grado di regalare. La 24 ore di Lecelebra quest’anno i suoi cento anni di storia e lo fa promettendoci una gara, quella che si disputerà tra il 10 e l’11 giugno, che certamente vedrà le Ferrari protagoniste (al rientro nella categoria ...