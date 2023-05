Zuppi striglia i vescovi italiani | “Vivere con lo stile della famiglia | non da funzionari anonimi”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Città del Vaticano – Il popolo di Dio “ci chiede dicon loe i sentimenti, non da, anche zelanti ma con il cuore e gli affetti da un’altra parte o ridotti solo al proprio protagonismo o ruolo”. Dal pulpitobasilica di San Pietro, il cardinal, nel presiedere la messa di chiusura77ma Assemblea GeneraleConferenza Episcopale Italiana,teneramente idel Bel Paese. Il PresidenteCei, ricordando l’episodio dei discepoli di Emmaus, che per quattro giorni hanno dibattuto sulla situazioneChiesa in Italia e sulle sfide, di ieri e di oggi a cui laici e consacrati ...

Così i cattocomunisti diventano pazzi Leggi anche/ Successione Papa,ci crede ma pesano gli 'scandali' di Monsignor Paglia Il cardinal Matteoè il potente capo dei vescovi italiani che ' governa ' la Chiesa in Italia come -di fatto - vicario del Papa ed anzi ha mire papali neppure tanto dissimulate. Ne ho parlato qui La sinistra lo ...Così i cattocomunisti diventano pazzi Leggi anche/ Successione Papa,ci crede ma pesano gli 'scandali' di Monsignor Paglia Il cardinal Matteoè il potente capo dei vescovi italiani che ' governa ' la Chiesa in Italia come -di fatto - vicario del Papa ed anzi ha mire papali neppure tanto dissimulate. Ne ho parlato qui La sinistra lo ...

Il cardinal Zuppi striglia la Schlein sull'utero in affitto Affaritaliani.it

Nella basilica di San Pietro la messa di chiusura della 77ma Assemblea Generale della Cei, il cardinal Zuppi: "Non lasciamoci mai guidare dagli interessi" ...Il cardinal Matteo Zuppi è il potente capo dei vescovi italiani che “ governa ” la Chiesa in Italia come –di fatto- vicario del Papa ed anzi ha mire papali neppure tanto dissimulate. La sinistra lo av ...