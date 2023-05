ZR-V | e | NY1 | CR-V | ecco la nuova gamma Honda 

(Di giovedì 25 maggio 2023) Disponibili dall'autunno 2023, le novità della casa giapponese, presentate in anteprima a Milano, sono diverse e variegate

anche Honda e:Il nuovo e:ha una lunghezza di 4,3 metri con un passo di 2,6 metri ed è stato sviluppato su una nuova piattaforma, la e:N F, architettura che verrà utilizzata anche per gli ...il secondo modello EV di Honda La gamma di Honda accoglie anche un SUV compatto elettrico. Si tratta di Honda e:, secondo modello full electric del brand giapponese. Dal punto di vista ...I primi tre modelli che debutteranno sul mercato a partire dall'autunno del 2023 , saranno la nuova generazione della CR - V , la media ZR - V e la nuova elettrica e:

Honda e:Ny1: ecco la HR-V elettrica AlVolante

ZR-V si aggiunge a e:Ny1, il nuovo veicolo elettrico basato sulla nuova piattaforma dell'architettura e:N F e che vanta una batteria di 68,8 kWh per un'autonomia di 412 km (256 miglia) e un'uscita di ...Infine debutta anche e:Ny1, il primo full electric a ruote alte e secondo EV dopo la e. Abbiamo visto in anteprima i nuovi SUV di Honda, ecco come sono dal vivo. Nuova Honda CR-V Le novità sulla sesta ...