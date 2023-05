Zodiac presenta il rivoluzionario Free Rider

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 25 maggio 2023), il rinomato marchio specializzato nello sviluppo e nella progettazione di attrezzature per piscine, annuncia il lancio di, il primo robot per la pulizia della vasca senza fili Questo innovativo dispositivo offre una pulizia rapida e precisa, operando in totale autonomia. Robot pulitore per piscine potente e autonomo Il principale vantaggio dirisiede nella sua eccezionale facilità d’utilizzo: per il suo funzionamento non è necessaria una presa di corrente nelle immediate vicinanze della piscina né una prolunga elettrica. Grazie a ciò, non sarà più necessario monitorare costantemente il percorso del robot per evitare che il cavo si aggrovigli o si impigli tra gli arredi del giardino o le altre attrezzature intorno alla piscina. Un concentrato di tecnologia al servizio ...