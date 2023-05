Zenga | «Spalletti predisse la crescita di Lautaro Martinez Come Milito…»

(Di giovedì 25 maggio 2023)interviene su Sky Sport 24 all’indomani della vittoria di Coppa Italia dell’Inter. Il grande ex nerazzurro analizza l’esplosione di, confrontandolo con Milito, e la prestazione di Handanovic contro la Fiorentina. PREVISIONE – Walterdice la sua sullo stato di forma di(): «Quando c’erae l’attaccante titolare era Icardi io andai a vedere un paio di allenamenti e mi fermai a parlare con Luciano. Lui mi disse “Walter, vedrai chediventerà uno dei numeri nove più forti che ci saranno”. E aveva assolutamente ragione. Ladiè stata fantastica. Lo è stata perché è arrivato in un momento della ...

Totti sicuramente lo era, anche se i suoi rapporti connon fossero idilliaci. Di Lorenzo ... Zoff lo era pur essendo portiere e credo pure. De Bruyne lo è nel City, visto che ha tale ...... Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Walter. In collegamento da Napoli ci saranno Paolo ...- può toccare al massimo 78 punti e dunque non può più raggiungere la squadra di. Il ...... la Lazio dovesse battere l'Inter, contando solo sulle proprie forze, la squadra di... con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Walterin ...

Zenga: “Lautaro impressionante, ancora ricordo che Spalletti di lui mi disse che…” fcinter1908

L’ex portiere Walter Zenga ha parlato così della vittoria in Coppa Italia dell'Inter e di Lautaro Martinez in particolare ...Qualsiasi appassionato di calcio conosce Diletta Leotta. La "Signora del Gol" segue da anni le avventure della Serie A e non poteva perdersi la Milano Football Week.