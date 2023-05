(Di giovedì 25 maggio 2023) "Per generazioni gli europei hanno sognato che il nostro continente si unisse come è unitoquando si tratta della difesa dei nostri valori comuni. El'. Non solo a livello ...

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un messaggio al Comitato Europeo delle Regioni, cheospita un workshop sulla ricostruzione dell'Ucraina. . 25 maggio 2023..., è il New York Times , aggiungendo che 'presumono sia parte di una serie di operazioni segrete orchestrate dall'intelligence di Kiev. Non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyro ...convince l'Europa Di contro, il 9 maggioha scelto di celebrare la "Giornata ...che se l'Ucraina combatte per respingere un'aggressione contraria al diritto internazionalelo fa ...

Zelensky, oggi l'Europa è unita contro il revanscismo russo Tiscali Notizie

"Se mi chiedete cosa penso dell’eventuale partecipazione di Zelensky in video al Festival di Sanremo, devo dividere in due la risposta. Da un lato ho grande rispetto della libertà di espressione. Noi ...Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio al Comitato Europeo delle Regioni, che oggi ospita un workshop sulla ricostruzione dell'Ucraina. (ANSA).