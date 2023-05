Zaia dopo 24 ore E il leghista fulmina Myrta Merlino | imbarazzo in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il centrodestra contro Stefano Bonaccini commissario alla ricostruzione per i danni del maltempo in Emilia-Romagna. Di questo si parla a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 25 maggio su La7.approfitta della presenza di Stefano Candiani,doc, per esprime il suo giudizio. “Detto tra me e lei – esordisce la conduttrice -, se ci fosse stata l'alluvione in Venetosarebbe già commissario". Immediata la replica del deputato: “Non è che possiamo augurarci un'alluvione in Veneto per scoprire sesarebbe già commissario", "Per carità – mette le mani avanti la- tutt'altro, non ce lo auguriamo per niente". Candiani comunque non nega che ci sia “una rincorsa sul tema politico e di polemica”. L'importanza però è che ci sia “una scelta ...