Ymer | raptus di follia | sfascia la racchetta contro la sedia dell' arbitro

Lo svedese Mikael, per un punto contestato durante il match contro il francese Arthur Fils, ha sferrato una racchettata contro la sedia dell'arbitro. Il momento di follia gli è inevitabilmente costato la ...ingiustificabile a match in corso a Lione . La sedia dell'arbitro distrutta in diretta . Chi è Mikaelingiustificabile a match in corso a Lione.ha infatti ...Lo svedese Mikael, per un punto contestato durante il match contro il francese Arthur Fils, ha sferrato una racchettata contro la sedia dell'arbitro. Il momento di follia gli è inevitabilmente costato la ...

Ymer colto da un raptus di follia all'ATP Lione: sfascia la racchetta ... Fanpage.it

Lo svedese Mikael Ymer, per un punto contestato durante il match contro il francese Arthur Fils, ha sferrato una racchettata contro la sedia ...Esplosione di rabbia improvvisa per Mikael Ymer. Il tennista svedese dopo una discussione con il giudice di gara Rogerio Santos e dopo aver rotto la sedia con la propria racchetta esce così ...