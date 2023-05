X-Men | Halle Berry ha anticipato il ritorno di Tempesta con una foto?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023), nota per aver interpretatonei film della Fox, potrebbe averil suoall'interno dell'MCU. Il futuro degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe non è ancora stato ben definito, maha pubblicato unasui social media che ha fatto drizzare le orecchie ai fan. Si è mostrata infatti con un look che ricorda moltissimo quello di, mutante da lei interpretata nei film targati Fox. E con le riprese di Deadpool 3 in atto i fan hanno pensato a un suo coinvolgimento. Non si sono fatti attendere i commenti degli utenti. C'è chi ha scritto: "Ma nessuno sta parlando dei suoi capelli? Avrà un cameo in Deadpool 3, non è vero?". …