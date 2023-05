WWE | Se ci saranno licenziamenti | si tratterà di una decisione presa di recente

(Di giovedì 25 maggio 2023) In queste ore vi abbiamo riportato il rumor, lanciato dal noto ed influente account Twitter WrestleVotes di una nuova ondata didi wrestler in WWE a partire da luglio. Una notizia che viene da una fonte che di solito si è dimostrata bene informata riguardo alle voci del backstage e che va quantomenoin considerazione. Fightful aggiunge un piccolo pezzo al puzzle che può aiutarci a capire meglio la situazione. Secondo il sito di Sean Ross Sapp, infatti, la WWE non pianificava alcun licenziamento, almeno fino a qualche tempo fa. Sembra -infatti- che Nick Khan avesse detto ad alcuni addetti ai lavori che non non erano in programma. Ciò avveniva durante il weekend di WrestleMania, dunque diverse settimane fa. Da quel momento le cose potrebbero essere cambiate, anche se non c’è nessuna conferma ...

Se dici "Hulk Hogan" dici wrestling: l'ex WWE Champion è forse una delle prime vere icone della disciplina, nonché una leggenda vivente, che ha vissuto il suo picco di popolarità negli anni '80 e '90.Questo sabato andrà in onda il prossimo Premium Live Event della WWE, Night of Champions, che si terrà a Jeddah in orari più comodi per il pubblico europeo. Tra match dall'esito a dir poco prevedibile ...