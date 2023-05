Wta Rabat 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 26 maggio semifinali con Bronzetti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilcon glie l’didi26per quanto riguarda ledel Wta dicon in campo Luciacontro un’americana, Stearns o Stephens. Prima, però, alle ore 13 italiane (un’ora di fusoo col Marocco) c’è l’altra semifinale tra Grabher e Riera. A seguire toccherà alla riminese provare a giocarsi il pass per la finale. Di seguito ecco lazione. CENTER COURT ore 13 Grabher vs Riera a seguirevs TBD SportFace.

Prima la semifinale al125 di Firenze, battuta dalla poi campionessa Jasmine Paolini , adesso la semifinale anche nel250 di, proprio come accaduto un anno fa, grazie al nettissimo 6 - ...... n.26 del ranking e del seeding, che debutterà contro l'ucraina Elina Svitolina, n.508, in gara ...c'è la piccola incognita del problema fisico che l'ha costretta al ritiro nei quarti a. IN ...Semaforo rosso per Martina Trevisan nei quarti di finale del torneo250 di2023 (terra, montepremi 259.303 dollari). La 29enne mancina di Firenze, numero 26 del mondo e prima favorita del seeding, si è ritirata dopo aver perso il primo set per 6 - 3 contro l'...

WTA Rabat: Martina Trevisan si ritira dopo un set Ubitennis

Un risultato che ci voleva. Lucia Bronzetti prosegue la propria avventura nel WTA250 di Rabat. Sulla terra rossa marocchina, la romagnola si è imposta contro l'americana Alycia Parks (n.49 del ranking ...Rabat, 25 mag. – (Adnkronos) – A distanza di 12 mesi Lucia Bronzetti torna in semifinale al torneo Wta 250 di Rabat (terra, montepremi di 259.303 dollari). La 24enne riminese di Villa Verucchio, numer ...