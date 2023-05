WhatsApp Beta introduce una nuova scorciatoia per le impostazioni

A pochi giorni dalla comparsa nelladidi una nuova feature per verificare la password dei backup , lo stesso servizio di messaggistica su Android mostra un'altra novità molto interessante: il supporto agli username . ...Infatti, è di certo una delle richieste più pressanti eha lanciato una funzioneper poter sperimentare questa nuova funzione, e verificare eventuali errori, per quanto riguarda la ...La condivisione dello stato Disponibile per adesso soltanto per itester degli utenti Android, ecco la novità che consente la condivisione automatica dello stato diall'interno di una "...

WhatsApp, novità in beta su iOS e Android: interfaccia più gradevole e funzionale HDblog

WABetaInfo has revealed this information after it sifted through the latest WhatsApp beta for Android 2.23.11.15 update. By: HT TECH With the next version, Whatsapp is likely to replace phone numbers ...Sarà possibile nascondere il proprio nome utente al pubblico Questa è solo una delle tante domande che riguardano la versione v2.23.11.15 beta per Android all’interno della quale WhatsApp sta ...