“Whatever it cakes!” Lagarde rielabora la celebre frase di Draghi

it!". All'indomani delle celebrazioni del 25esimo anniversario della Bce, la presidente Christine Lagarde scherza via Twitter con questa rielaborazione del celebre monito, lanciato dal ...it!". All'indomani delle celebrazioni del 25esimo anniversario della Bce, la presidente Christine Lagarde scherza via Twitter con questa rielaborazione del celebre monito, lanciato dal ...

Bce, festa per i 25 anni. Lagarde. "Priorità è fare scendere l'inflazione". E scherza con la torta: "Whatever… la Repubblica

Roma, 25 mag. (askanews) – “Whatever it cakes!”. All’indomani delle celebrazioni del 25esimo anniversario della Bce, la presidente Christine Lagarde scherza via Twitter con questa rielaborazione del ...Food writer Holly Ebel says Bryant Meyer takes the cake — and hopes to win an upcoming competition — when it comes to cake decorating.