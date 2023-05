West Ham | Moyes verso la conferma

(Di giovedì 25 maggio 2023) Davidnon paga il flop in Premier League: come riferisce il Guardian, ilHam è intenzionato are il tecnico.

Asfaltato l'attaccante nel mirino della Juventus: l'ex bomber non si risparmia nei confronti del gioiello italiano Il calciomercato estivo sta per aprirsi e sono tante le situazioni che vedranno ......sempre più mister finale (4 su 4 da quando è all'Inter) e con la Fiorentina che ora per accedere anche l'anno prossimo in Europa dovrà imporsi in Conference contro gli inglesi del(oppure ...Certi errori e certe disattenzioni in entrambe le aree si pagano, ma la Fiorentina deve fare tesoro di questa gara in vista della finale del prossimo 7 giugno contro il. In questo momento (...

Fiorentina-Inter, all'Olimpico presente anche Moyes del West Ham Fiorentina.it

Elogio ai vinti. Se, a Praga, la Fiorentina giocherà con il pressing della prima mezz’ora e l’intensità del secondo tempo esibiti contro l’Inter in Coppa Italia, non c’è dubbio che almeno una squadra ...Calciomercato Milan, un intreccio pericoloso potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Protagonista un vero e proprio obiettivo dei rossoneri.