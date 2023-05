Wax | dopo ‘Amici’ il primo EP | «Ho trasformato i miei ricordi in musica»

Leggi su funweek

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con Turista per sempre è riuscito a staccare il biglietto di ingresso ad Amici 22, esperienza che ha portato wax alla finale e alla firma con Warner Music Italy. Un percorso, quello del ventenne milanese Matteo Lucio, iniziato tutto in salita con un provino affrontato con una spiccata spavalderia, forse quella di chi in fondo non ha nulla da perdere. O, al contrario, quella di chi si gioca il tutto per tutto. Così ce la racconta, a qualche mese di distanza: “Il mio rapporto con Maria De Filippi? Diciamo che sono entrato nella scuola bello arrogante”. “Ai casting, quando sono uscito sul palco e appena mi ha dato il microfono in mano mi sono presentato con un ‘Buongiorno signorine’”, ricorda wax. “Ecco, non era cosa migliore da dire e anche Maria se ne è risentita ma l’ho fatto senza cattiveria. Per questo, quando mi parlano del cambiamento con Amici, certo che la scuola mi ha ...